Рогозин поддержал назвавшего "Роскосмос" проедающей бюджет шелупонью

Вице-премьер Дмитрий Рогозин критикует позицию "Роскосмоса" относительно сорвавшегося запуска спутников с "Восточного". 28 декабря в Facebook он поддержал россиянина, который назвал организацию "проедающей бюджет шелупонью".

Чиновник в недавней публикации выразил недовольство руководством космического предприятия, которое не признаёт своей вины за сложившуюся ситуацию и перекладывает её на обстоятельства. В комменнтариях к ней один из пользователей осудил организацию и дал её собственное определение.

Он сравнил "Роскосмос" с NASA. По мнению, комментатора, американское космическое агентство управляется непосредственно правительством, а потому не нуждается в обширном аппарате управления. Это экономит средства. В то же время, директор NASA, окажись он перед госсекретарём по вопросам обороны, не посмел бы вести себя по примеру российского коллеги.

Дмитрий Рогозин согласился с доводами соотечественника и заявил, что так же не видит повода для "наглости".