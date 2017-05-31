В Украине образовательным учреждениям заблокировали сайты с доменами ".ru" и ".ру"

В Украине правительство обязало образовательные учреждения заблокировать доступ к сайтам с с доменами ".ru" и ".ру". Такое решение приняли в Министерстве образования и науки.

Сотрудники университетов теперь должны следить за тем, чтобы учащиеся не могли зайти на ресурсы, разработанные интернет-компаниями Rambler, Yandex и Mail.ru. В отдельных случаях некоторые работники могут получить доступ к запрещённым ресурсам в исключительном порядке.

Миобрнауки распорядилось также дополнительно проинформировать украинцев и напомнить о запрете создания и использования корпоративных почтовых ящиков на российских электронных сервисах.

Всё вышеперечисленное осуществляется в рамках выполнения доктрины об информационной безопасности Украины, которую Петр Порошенко подписал 25 февраля. 16 мая президент также приказал провайдерам ограничить работу многих служб российского происхождения.