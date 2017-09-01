Депутаты польского города Быдгощ переименовывают "советские" улицы

В одном из польских городов Быдгощ, местные депутаты приняли решение о переименовании одной из улиц, возвратив ей прежнее название. Данное решение было принято спустя пару часов, после переименования по декоммунизации.

Как спешит сообщить газета Gazeta Wyborcza, руководитель Куявско-Поморского района Миколай Богданович в середине декабря, одобрил решение по переименованию городских улиц города.

Уже успели сменить свое название аллея Шестилетнего плана, которую решено назвать в честь погибшего президента Польши Леха Качинського.

Данные действия вызвали бурную критику со стороны оппозиционных сил партии. Немного ранее уже была опубликована информация, что в другом польском городе Катовице часть горожан провели акцию протеста о переименовании одной из городских площадей.