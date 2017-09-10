Экспертиза СБУ подтвердила подлинность разговора между Саакашвили и Кучеренко

Экспертиза СБУ смогла доказать, что голоса на записях разговоров между бывшим президентом Грузии Михаила Саакашвили и бизнесменом Сергея Курченко на самом деле принадлежат им. Об этом пишут на сайте СБУ.

Как указано в заявлении СБУ, во время проведения фоноскопической экспертизы удалось подтвердить подлинность голосов на записях разговора между Саакашвили и Курченко. Отмечается, что слова и фразы, которые им принадлежат, были персонифицированы в протоколе по итогам проведенного негласного розыскного мероприятия.

Также на сайте СБУ сообщается, что в настоящий момент около 15 человек взяты под государственную охрану по делу Саакашвили.