Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что расследование связей представителей лидера США Дональда Трампа с Москвой наносит серьезные урон отношениям с Россией. Такое заявление парламентарий сделала в пятницу, 29 декабря.

По словам Пескова, расследование данной ситуации является внутренним делом США, однако такая антироссийская истерия сильно вредит политическим отношениям Вашингтона и Москвы. Пресс-секретарь отметил, что вопрос о связях Трампа с Россией необоснованно раздут, так как Кремль до сих пор прибывает в недоумении из-за продолжающегося всеми расследованиями.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что рассмотрение так называемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году представляют США в неприглядном свете.