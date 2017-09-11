Лавров поделился секретом красивого загара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился с соотечественниками секретом красивого загара. Об этом он рассказал в своём интервью для передачи "Международная пилорама" на НТВ.

Как рассказал руководитель МИД ведущему Тиграну Кеосаяну, он загорел во время работы в Шри-Ланке и с тех пор периодически поддерживает бронзовый цвет кожи. В настоящее время Сергей Лавров пытается находить время для путешествия в страны, где можно загореть. Не так давно он летал на горнолыжный курорт в Австрии, где помимо катания поддержал загар.

По словам министра, теперь у него практически не остаётся свободного времени, которое можно уделить косметической процедуре и катанию на лыжах. Он поделился, что планирует занятся любимым делом в Сочи.

Выпуск "Международной пилорамы" с Сергеем Лавровым должен выйти в эфир 30 декабря. Пока телеканал разместил на своём сайте лишь фрагменты.