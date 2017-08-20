Эксперт: Мионобороны Украины намерено скрыть шокирующие данные о потерях

Министерство обороны Украины захочет скрыть от населения шокирующие данные о потерях на востоке. Такой прогноз сообщает военный обозреватель Олег Жданов.

Аналитик отмечает, что в прошлом году количество небоевых травм превысило боевые. При этом, в 2017-м показатели не слишком отличаются от прошлогодних. По мнению Олега Жданова, правительство скроет неприятную статистику, чтобы не вызвать шок у общественности.

Эксперт также обратил внимание, что необходимые украинской армии реформы так и не были проведены. Среди прочего, власти не разработали программу развития вооружённых сил. Согласно информации, которая известна Олегу Жданову, в ВСУ происходит стагнация. По неофициальным источникам, снизилась степень укомплектованности и возникли проблемы с призывом. Для обозревателя остаётся загадкой, на что потратили выделенные США 350 миллионов долларов.