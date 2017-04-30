"Юнармия" провела новогоднее мероприятие для юных патриотов в Тыве

"Юнармия" организовала в Республике Тыва новогоднее мероприятие для юных патриотов. Об этом организация сообщила через свою пресс-службу.

В празднике участвовал лично Дмитрий Труненков, один из руководителей движения. Он поздравил собравшихся россиян с приближением Нового года и провел праздник вместе с артистами из Центрального военного округа. Во время обращения лидер отметил достижения "юнармейцев" в конкурсе КВН, где они достойно выступили в борьбе за приз Сергей Шойгу, министра обороны РФ. Участники из Кызылского президентского кадетского училища добрались до финальной части соревнований.

Помимо КВН-щиков музыкальные и хореографические постановки продемонстрировал ансамблю песни и пляски. Праздничный концерт удалось посетить более 500 юнармейцам.