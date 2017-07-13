Генсек НАТО надеется на установление диалога с Россией

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, выразил надежду на установление интенсивного диалога с Россией. Его процитировали в немецком издании NOZ.

Руководитель Североатлантического альянса считает, что организации и Российской Федерации необходимо использовать военные каналы, чтобы наладить связь между вооруженными силами. Он предполагает, что в ближайшем будущем получится организовать больше встреч между представителями в 2018 году.

По словам Йенса Столтенберга, общение необходимо для политики сдерживания России. Несмотря на это, контакты прервались, а частому общению дипломатов из Германии и РФ мешало критическое влияние США. Наибольшие усилия в ограничении обмена информацией приложил госсекретарь Рекс Тиллерсон. В декабре он заявил о том, что переговоры отменяются до положительных изменений в ситуации на востоке Украины.