Путин поручил принять меры в связи с ростом платы за ЖКХ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта принять меры в связи с необоснованным повышением платы за услуги ЖКХ в многоквартирных домах. Вся информация доступна на сайте кабмина.

В списке основных поручений главы государства говорится о принятии исчерпывающих мер, которые не допустят в грядущем году безосновательного повышения размера жилищных платежей, включающей в себя плату за услуги и содержание многоквартирных домов на территории России.

Путин также указал правительству на необходимость обеспечить до 1 марта 2018 года принятие федерального законопроект, согласно котором предполагается переход к новой системе прямых дипломатических отношений между потребителями коммунальных услуг и соответствующими организация