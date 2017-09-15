Песков: Отношения России и США – самое большое разочарование года

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что считает отношения России и США самым большим разочарованием года. Также в перечне таких разочарований он упомянул ситуацию с минскими договоренностями, которая находится в замороженном состоянии.

Накануне Дмитрий Песков провел пресс-конференцию с журналистами, чтобы подвести итоги уходящего 2017 года. В ходе ее проведения представитель одного из новостных изданий спросил секретаря, можно ли считать отношения Москвы и Вашингтона разочарованием года, ведь наладить их так и не удалось. Вместе с тем они ухудшаются чуть ли не с каждым месяцем, на что в большей степени влияют все новые антироссийские санкции. На этот вопрос Песков ответил: «Вполне может».

По поводу ситуации с минскими договорённостями он также отметил, что они остались лишь словами, однако их реализации так и не удалось достигнуть. По словам Пескова, об этом можно выразить лишь сожаление.