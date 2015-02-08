Москаль: 70% Подмосковья построили украинцы

Около 70% объектов в Подмосковье построили украинцы, отправившиеся на заработки. Так заявил Геннадий Москаль, губернатор Закарпатья.

Руководитель региона утверждает, что половина населения Закарпатской области отправилась работать в Россию. Жителей Украины радостно принимают на вакансии за "золотые руки". По словам Геннадия Москаля, никто не запретит им ездить в Российскую Федерацию и зарабатывать там деньги.

При этом он утверждает, что в Закарпатье отсутствуют про-российские настроения. Геннадий Москаль уверен, что в случае референдума, предусматривающего вступление в НАТО или Евросоюз, абсолютно все граждане посетят мероприятие, а большая их часть эту инициативу. Как известно губернатору, украинцы отдают предпочтение европейским ценностям и чувствуют свою принадлежность к Европе.