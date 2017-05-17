Порошенко назвал главные достижение Украины 2017 года

Введение безвизового режима с Евросоюзом – главное достижение Украины в уходящем 2017 году. Такое мнение выразил президент Петр Порошенко. Также среди таких достижений он отметил, что Украина смогла добиться поддержки Запада в борьбе за независимость.

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко опубликована статья, которая обращает внимание на главные достижения страны за этот год, а также указывает на то, что они должны повлиять на экономический рост. В статье приводились слова, которые украинский лидер произнес на рабочей встрече в Одесской области. Его мнение состоит в том, что большим достижением в 2017 году, которого достигла Украина, состоит в том, что Европейский союз поддерживает ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность. Это можно заметить в том, что он не отменяет антироссийские санкции даже в ущерб себе.

Также достижением он назвал то, что в Украине введен безвизовый режим. Теперь те, кто оформил себе биометрический паспорт может беспрепятственно путешествовать по всему ЕС. Как отметил Порошенко, после этого украинский паспорт стали уважать.

Кроме всего этого, президент отметил, что в стране улучшилось медицинское обслуживание, а также качество дорог. Он рассказал также и о многих других реформах, которые проводились в Украине в течение всего года.