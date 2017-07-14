В Московском зоопарке проведут Дни открытых дверей для брачующихся

В период января-марта 2018 года Московский зоопарк планирует провести Дни открытых дверей для брачующихся. Такое объявление разместили на сайте столичного мэра и правительства.

В сообщении пишут, что мероприятия призваны предоставить молодоженам возможность исследовать дополнительные платформы для проведения свадебных церемоний. Изучив все варианты, которые может предложить столица, жениху и невесте будет проще сделать свой выбор.

Сотрудники зоологического учреждения продемонстрируют желающим церемониальную площадку на верхнем этаже "Дома Клюева". Кроме того, на территории организованы специальные маршруты. Во время встречи консультанты из передового свадебного агентства пообщаются с участниками экскурсии и ответят на вопросы.