Генсек ООН прокомментировал обмен пленными между Украиной и Донбассом

Антониу Гутерреш, генсек ООН, считает, что обмен пленными между Украиной и Донбассом – это позитивный шаг. Такие слова были произнесены им в рамках комментария международной организации о произошедшем 27 декабря.

Несколько дней назад, в среду, на рубеже Украины и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики произошел обмен военнопленными. С украинской стороны в ЛНР и ДНР вернулись 237 участников войны, с обратной стороны – больше чем в три раза больше, их было 73. Все происходило в районе донецкой Горловки.

Гутерреш, комментируя это событие, отметил, что это позитивный шаг, и он может привести к другим подобным. По его мнению, после этого Украина и Донбасс должны начать больше доверять друг другу, что в целом поведет ситуацию к решению. К слову, вскоре должна состояться еще одна подобная процедура. Как отметили в ВРУ, на Украину вернутся порядка 93 пленных.