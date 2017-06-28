Путин одобрил закон о создании реестра коррупционеров

Президент России Владимир Путин одобрил проект о внесении нововведений, согласно которым в России появится единый реестр коррупционеров. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства РФ.

Согласно предоставленной информации, граждане, которые были ранее уволены из-за утраты доверия в связи с коррупционными преступлениями окажутся в указанном реестре.

Документ был представлен Государственной Думе 21 декабря, а 26 декабря его одобрили представители Совет Федерации. Стоит добавить, что данные о коррупционерах будут находиться в реестре в течение пяти лет. Закон предполагает нормативное закрепление использования государственных информационных систем на гражданской службе РФ.