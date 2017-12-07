В Москве до 4 января перекроют три центральные улицы

С 29 декабря до 4 января в центре Москвы перекроют три улицы: Тверскую, Охотный ряд и Моховую. Так объявил руководитель информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков.

В указанный период в центральной части столицы состоятся множество праздников и мероприятий, связанных с Новым годом. По словам Максима Щепакова, дороги необходимо перекрыть для организации рождественской ярмарки.

В это же время Москву украсят 268 елями и примерно 4 тысячами театральных конструкций для создания новогоднего настроения. В связи с наступлением Нового года в 19 парках планируют запустить фейерверки.

Ранее власти объявили, что в пятницу начинает работать "Ховрино" - недавно построенная станция метро.