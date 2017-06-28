Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

28 декабря Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра коррупционеров. Документ разместили на официальном нормативно-правовом ресурсе.

С 1 января следующего года законодательный акт начнёт действовать и запустит работу новой государственной информационной системы. Чиновников, уволенных за коррупционные преступления, будут вносить в специальные списки сроком на пять лет. До истечения срока лицо могут изъять из перечня по двум причинам: если отменят решение, признающее его виновным; если человек умрёт. На правительство возложена обязанность определять порядок ведения учёта.

Проект также регламентирует использование ГИС в государственной гражданской службе. В нём написано, что региональные власти могут самостоятельно создавать и использовать подобные системы, если те выполнены с соблюдением стандартов и совместимы с федеральной.