На заседании депутатов в Киевской области прозвучал российский гимн

На заседании совета депутатов города Ирпень Киевской области прозвучал отрывок российского гимна. Об этом на мэр Владимир Карпюк сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Ирпеня опубликовал информацию о том, что во время собрания гимн Украины прервала вставка музыкального символа России. По словам Владимира Карпюка, съёмный носитель с композицией подменили оппозиционные силы, чтобы скомпроментировать городское правительство и разжечь конфликт на национальной почве. Владимир Карпюк подозревает в этом некоторых активистов. Он также объявил, что уже обратился в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться в ситуации.

В конце сообщения политик дополнил, что после диверсии депутаты продолжили исполнение песни, но уже акапельно.