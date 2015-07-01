В Госдуме ответили на заявление Порошенко о покупке российского газа

В Госдуме ответили на заявление президента Украины Петра Порошенко о возможной покупке "дешевого" российского газа. Своё мнение по этому поводу высказал Павел Завальный, руководитель комитета по энергетике.

Парламентарий подчеркнул, что Российская Федерация никогда не выступала против поставок "голубого топлива" в Украину. Он рассказал, что украинцы покупают тот же российский газ, но реэкспортированный через Европу. Это существенно увеличивает энергетические затраты государства - переплата составляет около 20 долларов за каждую тысячу кубометров. Член Госдумы отметил, что таким образом Украина потеряла десятки миллионов.

Павел Завальный напомнил, что Стокгольмский арбитраж обязал Киев закупать у России не менее пяти миллиардов кубических метров в год. "Газпром", в свою очередь, должен делать газовые поставки по стоимости, привязанной к европейскому хабу. Тем не менее, это прибыльнее для украинской энергетики. По его мнению, о стоимости и объёмах всегда можно договориться отдельно.