Автобусы и трамваи покатают жителей Волгограда в Новогоднюю ночь

Специальные рейсы автобусов и трамваев покатают жителей Волгограда в период Новогодней ночи 1 января. Спецрасписание опубликовано на портале "Метроэлетротранса".

Власти обеспечат волгоградцам движение общественного транспорта на всю праздничную ночь. Отдыхающие смогут отпразновать на площади Павших борцов, где состоится программа "Новый год_собака_шоу 2018", а под утро без проблем вернуться домой.

К центру областной столицы направятся скоростные и обычные трамваи №1, №2, №4 и №10, а также троллейбусы под номерами 9, 12 и 15а. Из Красноярского района будет ходить 2-й, 77-й и 55-й автобусы. Из Тракторозаводского к площади будут доставлять 20-й, 21-й и 25-й маршруты, из Дзержинского - 98-й, 6-й, 85-й, 65-й, 35-й, из посёлка Горьковский - 88-й.