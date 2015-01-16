Навальный подал иск в Верховный суд с целью обжаловать решение ЦИК

Алексей Навальный собирается обжаловать отказ ЦИК допустить его на выборы и подал иск в Верховный суд РФ. Так заявил Иван Жданов, юрист Фонда по борьбе с коррупцией.

Жалоба оппозиционного политика принята к рассмотрению. По мнению Алексея Навального, решение Центризбиркома противоречит 4 пункту 81 статьи основного закона. Дело будет рассмотрено 30 декабря в 11:00.

25 декабря комиссия отказалась разрешить Алексею Навальному участвовать в предвыборной гонке по причине непогашенной судимости. По словам главы организации Эллы Памфиловой, других претензий к потенциальному кандидату нет. Оппозиционер напоминает, что ранее обвинение признано необоснованным в Евпропейском суде по правам человека.