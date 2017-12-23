Грудинин подал в ЦИК документы о выдвижении кандидатом от КПРФ

28 декабря Павел Грудинин подал в ЦИК пакет документов для выдвижения от КПРФ на грядущие выборы российского президента. Так рассказали очевидцы события.

В минувшую субботу директора "Совхоза имени Ленина" избрали, как кандидата от коммунистов, путём скрытного голосования на XVII предвыборном съезде. 303 человека выбрали "За" и 11 - "Против".

По словам Павла Грудинина, ключевым пунктом его политической программы станет противодействие бедности. Политик считает, что россияне должны жить "достойно", а в то время, как сейчас они выживают от зарплаты к зарплате и страдают из-за низких пенсионных выплат.

На время избирательной гонки штабом намерен управлять Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ выразил надежду, что у них с беспартийным Павлом Грудининым получится наладить сотрудничество.