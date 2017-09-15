Поклонская рассказала, где и как встретит Новый год

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская рассказала о том, как планирует встречать Новый год. По ее словам, она останется в России, однако где именно депутат не сообщила.

Наталья Поклонская в ходе беседы с журналистами рассказала, что планирует встретить наступающий 2018 год в России, однако где именно - "секрет". Она отметила, что в новогоднюю ночь ее мама сварит холодец и приготовит сельдь под шубой, а сама депутат займется мясом. Поклонская планирует запечь утку с яблоками и черносливом.

Известно, что все новогодние каникулы Поклонская проведет в теплой домашней атмосфере, а под Рождество возьмет у своей дочери уроки катания на коньках.