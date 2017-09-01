Собянин пообещал продолжить обновление инфраструктуры школ в 2018 году

28 декабря Сергей Собянин пообещал продолжить обновление школьной инфраструктуры в 2018 году. Об этом он заявил во время селекторного совещания образовательного департамента Москвы.

Мэр утверждает, что после наступления Нового года правительство столицы намерено с не меньшим рвением исследовать и решать проблемы московского образования. По словам Сергея Собянина, власти планируют финансировать учителей, улучшать материальную базу средних учебных заведений. Отдельное внимание будет уделено организации электронной школы и модернизации техники, необходимой для реализации проекта.

Глава города отметил, что намерен приложить усилия для развития допрофессионального обучения, сотрудничества с ВУЗ, передовыми предприятиями и культурной средой. В заключение Сергей Собянин поздравил педагогов и всех присутствующих на собрании с наступающим Новым годом, а также пожелал им успехов.