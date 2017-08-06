Дед Мороз ответил на письмо Минюста США на брифинге МИД РФ

Дед Мороз ответил американскому правительству по поводу письма от Минюста США. Это произошло 28 декабря во время брифинга Марии Захаровой, официального представителя российского МИД.

Еженедельное мероприятие министерства иностранных дел посетил Дедушка Мороз, который прочёл несколько посланий с просьбами к сказочному персонажу. Одно из них пришло из США на имя Father Morozа.

Американская госструктура просила Деда Мороза убрать из сети вещания США российские СМИ RT и Sputnik. В ответ на это волшебник заявил, что может всё, кроме как избавить американцев от телеканала Russia Today. Вслед за этим Мария Захарова обратилась к присутствующим и сообщила, что очередной брифинг начался необычно из-за близости Нового года.