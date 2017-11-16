Захарова: О визите Ким Чен Ына в Москву ничего неизвестно

В министерстве иностранных дел ничего не знают о возможном посещении Москвы северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так заявила Мария Захарова, официальный представитель ведомства, в ответе на вопрос журналистов.

Она рассказала, что для неё неизвестна информация о конкретных планах главы КНДР относительно вищита в Российскую Федерацию. Кроме того, в повесте российских дипломатов в настоящий момент не указана встреча между главами МИД России и КНДР. По сведениям Марии Захаровой, в ближайшее время Сергей Лавров и Ли Ён Хо не намерены обсуждать актуальные проблемы в личной беседе.