Алексей Навальный в листовках заявил, что Путин – нелегитимный президент

Оппозиционер Алексей Навальный продолжает зазывать людей на забастовку, предлагая им самостоятельно распечатать листовки с критикующим действующую власть текстом.





Алексей Навальный и его штаб подготовили листовки, которые, предположительно, будут в руках у митингующих 28 января. Эти же агитационки они должны буду раздавать всем знакомым и друзьям, кто собирается голосовать на выборах в марте. Изображение с готовой листовкой появилось 28 января в паблике движения во «ВКонтакте», сообщают журналисты «Версии Инфо». Текст составлен из абстрактных тезисов: «(Забастовкой избирателей) мы доказываем всему миру, что выборы Путина – ненастоящие, а сам он - нелегитимный президент», «Выборы без Навального, главного конкурента Путина, - это фарс» и прочие.



Таким образом оппозиционный политик обошёл решение правоохранителей, которые днями ранее запретили типографиям сотрудничать со штабом Навального. Поэтому его сторонники призывают последователей распечатать всё на домашнем принтере, на что они не активно соглашаются. Основными претензиями избирателей, поддерживающих Алексея Навального, стали недостаточность реальных фактов в тексте, его безосновательность и их собственное неделание нарушать закон.