ФАС пригрозила аэропортам Москвы штрафами за недопуск такси

ФАС пригрозила аэропортам Москвы штрафными санкциями за недопуск новых такси к первой линии. Об этом заявил Игорь Артемьев, глава ведомства.

В начале 2018 года Федеральная антимонопольная служба намерена существенно увеличить количество компаний, представителям которых разрешено ждать пассажиров в непосредственной близости к аэровокзалам и увеличить количество участников торгов за место. Запланированные меры должны быть внедрены до конца первого квартала.

По словам Игоря Артемьева, руководство аэропортов поддержали инициативу и согласились менять систему для пользы клиентов. В случае, если проблема останется на прежнем уровне, администрацию учреждений вынудят выплачивать "жесточайшие штрафы".

Игорь Артемьев рассказал, что столичный мэр и губернатор Московской области лично обратился в ФАС и обратил внимание на то, что аэропорты противодействуют конкуренции, а также сокращают допуск отдельных перевозчиков и таксистов.