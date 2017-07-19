Бывшая страница Рамзана Кадырова в Facebook и Twitter была взломана

Бывшая страница действующего главы Чечни Рамзана Кадыров, привлекла внимание «бизнесменов» и теперь по ее адресу в интернете можно найти сервис по продаже билетов на самолеты «United Airline Network. Напомним, что страница была ранее удалена по причине ее попадания в список «Магнитского».

Первые же объявления о возможности покупки авиабилетов на взломанном аккаунте были по направлению из Грозного, в том числе и в Москву. Последнее объявление было опубликовано в двадцатых числах текущего месяца.

Отметим, что популярные зарубежные соцсети запретили доступ к страницам Кадырова 23 числа. Сам же глава Чечни отнесся с юмором к подобным провокациям заокеанских политиков.