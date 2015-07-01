Петр Порошенко озвучил условия для возобновления закупок газа из России. Об этом он рассказал во время рабочей встречив в Одессе.

По словам президента Украины, он согласится покупать топливо у Российской Федерации, если цена за него будет достаточно выгодной для украинской промышленности. Он также отметил, что поставки должны быть честными и "некоррупционными". Петр Порошенко отметил, что пойдёт на такую сделку ради снижения тарифов для украинцев.

Украина отказывается приобретать российский газ вот уже два года. С 2016 года Киев пополнял газовые хранилища поставками из Европы.

С 2014 года компании "Газпром" и "Нафтогаз" решали промышленный конфликт в рамках Стокгольмского арбитража. На прошлой неделе суд постановил последнему приобретать у РФ газа не менее пяти миллиардов кубометров ежегодно и выплатить два миллиарда долларов, чтобы погасить долг. С 22 декабря "Нафтогазу" также нужно отправить дополнительно 0,03% от общей суммы за каждый просроченный день.