Песков прокомментировал необходимость изменений в «Роскосмосе»

Изменения в «Роскосмосе» крайне необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После очередной неудачи с запуском ангольского спутника «Ангосат-1» с Байконура 27 декабря, а также полным провалом операции по запуску 19 спутников на орбиту ракетой «Союз» в Кремле поставили вопрос о необходимости изменений в «Роскосмосе».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что данный вопрос стоит тщательно проанализировать и только потом принимать какие-либо решения. Однако конкретного решения проблемы Песков пока не называет.