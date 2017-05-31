ЦИК разрешила Путину собирать подписи для начала предвыборной кампании

ЦИК позволила Владимиру Путину заняться сбором подписей для начала предвыборной кампании. Об этом ведомство объявило 28 декабря.

Комиссия зарегистрировала группу избирателей, которая поддержала потенциального кандидата в президенты. Также зарегистрирован уполномоченный по вопросам финансов.

В состав инициативной группы вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Это позволяет Владимиру Путину начать агитировать и собирать голоса для самовыдвижения. Кроме того, он теперь может открыть счёт в банке для нужд предвыборного фонда.

Владимир Путин самостоятельно передал свой пакет документов в среду. Накануне подачи на ВДНХ собрались 668 россиян, поддержавших его выдвижение в качестве участника президентских выборов.