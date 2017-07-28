Меркель заняла "призовое" место в рейтинге непопулярности

Меркель взяла призовое место в топ-рейтинге самых непопулярных немецких политиков. С ее деятельностью категорически не согласны 53% граждан. Лидерами списка стали: глава СДПГ Мартин Шульц и премьер-министр Баварии Хорст Зеехоферу, они не устраивают 67% процентов населения.

В то же время самым популярным немецким политиком, стал непосредственно действующий президент Германии - Штайнмайер. 65% населения, доброжелательно относятся к его внешней и внутренней политике.

Напомним, что страны ЕС в том числе и Германия ввели экономические санкции против Российской Федерации. Однако, населения последней наоборот считает, что с РФ необходимо налаживать дружественные экономические отношения. На деле же политологи солидарны в том, что Германия оказалась заложницей ситуации и не имеет иного выбора, ведь внешняя политика ЕС курируется из Вашингтона.

При этом, учтем, что США гораздо меньше несет ущерб от санкций по сравнению с огромными финансовыми потерями Евросоюза.