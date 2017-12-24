В Москве полиция задержала Илью Яшина, председателя совета депутатов Красносельского округа. Сведения о таком событии политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Главного организатора мероприятия в Лермонтовском сквере транспортируют в Красносельское ОВД. Его сопровождают пять сотрудников МВД.

Некоторое время назад правоохранители заявили о том, что намерены назначить наказание административного характера всем инициаторам незаконного собрания. Изначально целью Ильи Яшина было провести "День свободных выборов" - праздник локального масштаба. После того, как районная администрация не предоставила разрешения, характер события переквалифицировался в "собрание жителей".