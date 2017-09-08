Из программы реновации в Москве вышли ещё четыре дома

Из программы реновации в Москве вышли ещё четыре здания, которые ранее подтвердили свое согласие. Об этом сообщил Сергей Левкин, глава столичного департамента по градостроительной политике.

От замены жилья решили отказаться жители домов, расположенных по адресам Чуксин тупик д.№7 в Тимирязевском районе, улица 2-я Владимирская, д.№36 В Перово, улица Партизанская, д.№51, корпус 1 в Кунцево, а также набережная Новикова-Прибоя, д.№8, корпус 2.

Мэр столицы Сергей Собянин уже утвердил постановление о новом списке участников. После изменений, перечень составляют 5171 жилых объекта.

Сергей Левкин отметил, что из программы можно выйти, согласно желанию более трети жильцов. Это необходимо сделать до подписания документа, подтверждающего согласие на обмен. Голосование проводится во время общего собрания владельцев и нанимателей жилплощади.