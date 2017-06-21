Песков: осуждённые в России украинцы не являются пленниками

Украинцы, которые осуждены и наказаны, согласно российским законам, не являются пленниками или удерживаемыми лицами. Так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Ранее Петр Порошенко объявил, что намерен обменять россиян, арестованных в Украине, на украинцев, сидящих в российских исправительных учреждениях. Чиновник утверждает, что правительство заинтересовано в возвращении на родину граждан России. Власти России готовы принимать меры, чтобы добиться свободы своих соотечественников.

Дмитрий Песков утверждает, что размещённые в тюрьмах уроженцы Украины, в том числе Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клыха, Николай Карпюк и Олег Сенцов, не могут считаться взятыми в плен или лицами, которых удерживают силой. Глава пресс-службы добавил, что вопросы, касающиеся обмена должен решить президент.