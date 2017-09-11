Минтруд: 13% жителей России находятся за чертой бедности

Около 13% населения России находится за чертой бедности. Так во время интервью заявил Максим Топилин, министр труда и соцзащиты.

По информации Минтруда, заработок порядка 20 миллионов жителей страны не достигает прожиточного минимума. По мнению Максима Топилина, "неприятный показатель" спровоцировал рост цен, который наблюдается в период последних двух лет. Это привело к тому, что вырос и прожиточный минимум.

Чиновник рассказал, что российское правительство уже принимает меры для улучшения ситуации. Одной из таких он считает закон, повышающий уровень минимального размера оплаты труда до 85% от прожиточного минимума в 2018 году, а в 2019 - на 100%. Впервые за историю России удастся достигнуть таких показателей.

Максим Топилин добавил, что реальные зарплаты продолжат расти и сохранятся на 3-4%. За 11 месяцев 2017 года увеличение заработных плат составило 3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2016-го.