Павел Глоба составил прогноз для Путина на 2018 год

Знаменитый российский астролог Павел Глоба составил прогноз для всей России и главы государства Владимира Путина на 2018 год. Астролог отметил, что Путину в 2018 году будет сопутствовать успех.

Как рассказал Глоба, 2018 год является удачным временем для творческих планов и ярких личностей. Астролог считает, что 2018 год не будет апокалиптическим, в этот период не произойдет никаких революций, он сулит удачу всем тем, кто умеет действовать.

Также Глоба составил прогноз на 2018 год для Владимира Путина. По его словам, президенту в наступающем году будет сопутствовать успех, он вполне может преуспеть. Астролог отметил, что для президента является важным слышать голос и мнение народа.

Также Глоба отметил, что наступающий год Собаки не принесет удачи тем, кто любит показывать свою слабость.