Песков ответил на планы Навального провести акции перед выборами

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что соответствующие ведомства в обязательном порядке проверят планы Алексея Навального провести несанкционированные акции в преддверии президентских выборов. Такое заявление парламентарий сделала в четверг, 28 декабря.

По словам Пескова, Кремль не будет реагировать на заявление оппозиционера, так как такими вопросами должны заниматься совершено другие госорганизации. Пресс-секретарь добавил, что существуют соответствующее ведомство, которое осуществляет проверку подобного рода призывов.

Напомним, 25 декабря Центризбирком официально отказал Навальному в регистрации группы, представители которой должны были поддерживать самовыдвижения политика на выборах президента РФ. Решение ЦИК связано с неснятой на сегодняшний день судимостью оппозиционера.