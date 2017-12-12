В Кремле не винят спецслужбы из-за взрыва в Санкт-Петербурге

Кремль не винит спецслужбы в недоработках, повлёкших взрыв в Санкт-Петербурге. Так 28 декабря заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы утверждает, что Администрация президента России не считают, что ситуация произошла из-за недоработок специальных служб.

Журналисты напомнили Дмитрию Пескову о том, что в первое время после взрыва правительство отрицало вероятность теракта. Чиновник сообщил, что информация от специалистов оперативно докладывается Владимиру Путину и позволяет ему делать выводы о произошедшем. Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства регулярно получает доклады из различных ведомств.

Ранее "Версия" писала о том, что в беседе с военнослужащими Владимир Путин официально признал терактом взорвавшееся здание в супермаркете "Перекресток".