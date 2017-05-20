Госдума намерена проверить штаб Навального на сепаратизм

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский опубликовал на своей странице в соцсети обращение к генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить штаб Алексея Навального на предмет сепаратизма. Об этой просьбе политика стало известно 28 декабря.

По утверждениям Боярского, заместителя координатора штаба Навального Алексей Трунов ранее призвал граждан к отделению от России Санкт-Петербурга для создания совершенного нового гособразования под названием Ингерманландия. Депутат требует провести проверку данных фактов, в случае подтверждения которых будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следует отметить, что Трунов может понести наказание в виде обязательных работ с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, если в его действиях найдут нарушение закона.