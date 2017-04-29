В Крыму ожидаются отставки во властных структурах

В Крыму в ближайшее время ожидаются новые отставки в муниципальных и республиканских органах власти. Об этом журналистам 28 декабря поведал глава указанного полуострова Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, до конца текущего года будет проведен анализ в отношении эффективности работы руководителя регионального минстроя Сергея Кононова, который занимался вопросом сноса незаконных построек на территории заповедников. Отмечается, что в общей сложности с 2014 года власти уволили 50 руководителей муниципальных и республиканских образований.

Глава Крыма добавил, что на данный момент есть некоторые вопросы к министерству строительства, официальные представители которого допустили стремительный рост задолженности по зарплате на фабрике «Крымжелезобетон».