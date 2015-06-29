Россия приложила больше всего усилий для разгрома деятельности террористических организаций в Сирии. Так Владимир Путин заявил на встрече со служащими ВС 28 декабря.

Во время речи перед военными президент Российской Федерации подчеркнул их заслуги во время боевых действий в САР. По его сведениям, в операции с 2015 года участвовали более 48 тысяч солдат из России.

Владимир Путин сообщил, что Российское государство уже не впервые за историю внесла окончательный вклад в борьбу с преступными организациями, угрожающих всему цивилизованному миру. Он пообещал, что память о героях будет поддерживать россиян в процессе борьбы с терроризмом и другими опасными явлениями.

По словам президента, террористы намеревались сделать Сирию плацдармом для дальнейших атак на Россию и сопредельные страны.