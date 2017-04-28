На PornHub появилось видео Навального, которое удалили с YouTube

На порносайте PornHub появилось видео оппозиционера Алексея Навального, которое удалили с видеохостинга YouTube. Отмечается, что в ролике Навальный призывает своих сторонников бойкотировать против отказа ЦИК регистрировать его кандидатуру на выборы президента России.

Как стало известно, Алексей Навальный недавно опубликовал на YouTube видео, которое посвящается запланированной акции протеста. В своем ролике он призвал сторонников выйти на митинг и бойкотировать против отказа ЦИК о регистрации его кандидатуры на выборах. По непонятным причинам ролик был удален, однако сторонники Навального не растерялись и залили видео на PornHub, чтобы как можно больше людей пришли на митинг, тем самым продвинув позиции Навального.

Стоит отметить, что видеохостинг пока никак не прокомментировал причину удаления ролика, а оппозиционер заявил о том, что в скором времени разберется в произошедшем.