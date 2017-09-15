Южнокорейские СМИ уличили Китай в продаже нефти КНДР

Китайские корабли незаконно продают нефть танкерам из Пхеньяна в открытом море. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на фотографии с американских спутников.

По полученным данным, на сделанных из космоса фото отчетливо видно, как танкеры из Китая переливают нефть на северокорейское судно. Сбыт указанного продукта Северной Корее запрещен принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией. Отмечается, что незаконная торговля нефти началась после того как, были введены ограничения на импорт нефтепродуктов в Пхеньян.

Напомним, Северная Корея 3 сентября заявила об успешном тестировании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения баллистических ракет. Затем Совет Безопасности ООН озвучил новые жесткие санкции в отношении КНДР, ограничивающие экспортные возможности Пхеньяна.