Трамп и Обама возглавили рейтинг популярности среди жителей США

Политические лидеры Барак Обама и Дональд Трамп возглавили рейтинг популярности, который демонстрирует степень восхищения жителей США. Исследование провели сотрудники компании Gallup.

Согласно статистике, экс-президенту Бараку Обаме отдали предпочтение 17% мужского населения. Лидером у женской половины считается Хилари Клинтон, которая заслужила 9% голосов. Действующий глава государства Дональд Трамп занимает вторую позицию по версии мужчин с 14%. Мишель Обаме звание вице-лидера обеспечили 7% респондентов. Как показывают результаты голосования, третью позицию рейтинга разделяют Папа Римский Франицск с 3%, а также популярная телеведущая Опра Уинфри с 4%.

Аналитики подчеркнули, что по сравнению с 2016 годом поддержка Барака Обамы и Дональда Трампа несколько ослабла. Они потеряли 5% и 1% соответственно. Количество поклонников Хилари Клинтон сократилось на 3%. Около четверти американцев так и не смогли определиться с выбором.