Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и РФ в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества с Россией для урегулирования конфликта в Сирии. Свою позицию он выразил в своей статье для The New York Times, опубликованной 27 декабря.

Американский политик подчеркнул, что, несмотря на противодействие агрессии Российской Федерации, Соединённым Штатам необходимо объединить с ней усилия в зонах общих интересов. По мнению Рекса Тиллерсона, это наиболее необходимо именно в Сирии.

Госсекретарь напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за политический процесс в Женеве, призванный привести Сирию к лучшему будущему. По мнению автора статьи, успешный результат женевских мер приведет страну к независимости от политики Башара Асада или его сторонников.