Эрдоган не видит у Сирии будущего с президентом Асадом

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не видит у Сирии будущего с президентом Башаром Асадом. В Анкаре раскритиковали нынешнее руководство Дамаска.

Президент Турции вновь посвятил злобную речь своему коллеге из Сирии. Эрдоган сказал, что именно действующий лидер ближневосточной республики виноват в том, что сейчас там происходить. Лидер Турции заявил, что вина на миллионе жизней сирийцев также лежит на плечах Асада, и веселого будущего с таким правителем у Сирии нет.

Также турецкий президент рассказал, что Асад стоял за попыткой государственного переворота в соседнем государстве, заметив при этом, что ситуация в стране держится под контролем внешних сил, таких как Турция, Россия и западной коалиции во главе с США.

Напомним, что недавно в Сирии была закончена полномасштабная военная операция по освобождению значительной территории от террористических образований. В военных действиях преимущественно с воздуха принимали участие и летчики российских ВКС.