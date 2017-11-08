Путин принес документы в ЦИК

Действующий президент России Владимир Путин явился в здание ЦИК. Политик принес документы, чтобы начать сбор подписей в свою пользу.

27 декабря в ЦИК лично пришел лидер РФ, который предоставил специалистам Комиссии необходимые документы. Они позволяют участвовать в избирательной гонке активным образом.

После соблюдения первоначальных формальностей, Путину и его инициативной группе предстоит осуществить сбор подписей российских избирателей, позволяющих перейти на следующую стадию избирательного процесса.

Как самовыдвиженец он должен предоставить в указанные сроки ЦИК триста тысяч подписей в свою поддержку.

Сообщается, что руководство ЦИК в Москве пожелало президенту удачи в новом году.

Ранее сообщалось, что 65-летний российский политик объявил о начале полномасштабной кампании по выборам в марте 2018 года.

Помимо Путина, разрешение получила и Ксения Собчак, а вот у Алексея Навального возникли неустранимые сложности и он выбыл из борьбы.